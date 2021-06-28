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СМИ сообщили о возгорании судна с украинцами и погибшем, МИД проверяет

Понедельник, 28 июня 2021, 18:05
Seafarers Journal

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил проверить информацию о возгорании судна с одесситами, на котором, по некоторым данным, погиб украинец.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter, Seafarers Journal

 
Все фото Seafarers Journal

Дословно: "Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре немедленно проверить ситуацию на судне MSC MESSINA, среди членов экипажа которого могут быть граждане Украины".

Детали Издание Seafarers Journal сообщает, что в районе Шри-Ланки загорелось судно под названием MSС MESSINA, на борту которого находились одесские моряки.

В соцсетях сообщается, что в машинном отделении сгорел 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.

 

Остальные члены экипажа находятся на аварийном судне.

ЧП произошло 25 июня, с того момента экипаж находится без связи.

 

Судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур. На полпути между Шри-Ланкой и Малаккским заливом в машинном отделении судна началось возгорание.

Темы: кораблиморякиМИД


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