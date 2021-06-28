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Злива у Москві: затоплені дороги, паралізований транспорт

Понеділок, 28 червня 2021, 19:28
rg.ru

У Москві в понеділок вдень пройшов сильний дощ, в деяких районах випало до 70% від місячної норми опадів.

Джерело: Інтерфакс

Деталі: Як повідомляється в телеграм-каналі комплексу міського господарства, в деяких районах випало до 70% від місячної норми.

За даними мерії, найсильніші зливи пройшли на південному заході столиці РФ (53 мм), у центрі (43 мм), на півночі і північному заході (Дмитрівське шосе – 41 мм, Волоколамське шосе – 43 мм). Місячна норма опадів для червня в Москві – 75 мм.

Грозові зливи затопили дороги, порушили рух трамваїв, автобусів і електробусів.

Через затоплення станції "Ясенево" переривався рух на південній ділянці Калузько-Ризької лінії. Пізніше стало відомо, що сильні зливи паралізували рух поїздів в обидві сторони на відкритій ділянці Філевської лінії.

Через складні погодні умови було ускладнено рух поїздів на МЦД-1 і Савеловському напрямі МЗ між платформами "Савеловська" і "Бескудніково".

Як передає кореспондент "Інтерфаксу", багато підтоплень спостерігається у південно-східних і південно-західних районах Москви, а також у центрі міста.

 
rg.ru

Інформації про постраждалих немає.

Теми: Росіястихія


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