Злива у Москві: затоплені дороги, паралізований транспорт

У Москві в понеділок вдень пройшов сильний дощ, в деяких районах випало до 70% від місячної норми опадів.

Джерело: Інтерфакс

Деталі: Як повідомляється в телеграм-каналі комплексу міського господарства, в деяких районах випало до 70% від місячної норми.

За даними мерії, найсильніші зливи пройшли на південному заході столиці РФ (53 мм), у центрі (43 мм), на півночі і північному заході (Дмитрівське шосе – 41 мм, Волоколамське шосе – 43 мм). Місячна норма опадів для червня в Москві – 75 мм.

Грозові зливи затопили дороги, порушили рух трамваїв, автобусів і електробусів.

Через затоплення станції "Ясенево" переривався рух на південній ділянці Калузько-Ризької лінії. Пізніше стало відомо, що сильні зливи паралізували рух поїздів в обидві сторони на відкритій ділянці Філевської лінії.

Через складні погодні умови було ускладнено рух поїздів на МЦД-1 і Савеловському напрямі МЗ між платформами "Савеловська" і "Бескудніково".

Як передає кореспондент "Інтерфаксу", багато підтоплень спостерігається у південно-східних і південно-західних районах Москви, а також у центрі міста.

Інформації про постраждалих немає.