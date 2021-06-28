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Ливень в Москве: затопленные дороги, парализованный транспорт

Понедельник, 28 июня 2021, 19:28
Ливень в Москве: затопленные дороги, парализованный транспорт
rg.ru

В Москве в понедельник днем прошел сильный дождь, в некоторых районах выпало до 70% от месячной нормы осадков.

Источник: Интерфакс

Детали: Как сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства, в некоторых районах выпало до 70% от месячной нормы.

По данным мэрии, самые сильные ливни прошли на юго-западе столицы РФ (53 мм), в центре (43 мм), на севере и северо-западе (Дмитровское шоссе - 41 мм, Волоколамское шоссе - 43 мм). Месячная норма осадков для июня в Москве - 75 мм.

Грозовые ливни затопили дороги, нарушили движение трамваев, автобусов и электробусов.

Из-за затопления станции "Ясенево" прерывалось движение на южном участке Калужско-Рижской линии. Позднее стало известно, что сильные ливни парализовали движение поездов в обе стороны на открытом участке Филевской линии.

Из-за сложных погодных условий было затруднено движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД между платформами "Савеловская" и "Бескудниково".

Как передает корреспондент "Интерфакса", много подтоплений наблюдается в юго-восточных и юго-западных районах Москвы, а также в центре города.

 
rg.ru

Информации о пострадавших нет.

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Темы: Росcиястихия
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