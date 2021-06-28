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Греція під тиском ЄС вимагатиме ПЛР-тести навіть у вакцинованих росіян

Понеділок, 28 червня 2021, 19:56
Греція під тиском ЄС вимагатиме ПЛР-тести навіть у вакцинованих росіян

Після критики з боку Німеччини та Франції за надто слабкі вимоги до туристів, Греція вирішила вимагати ПЛР-тест у росіян, навіть якщо вони повністю вакциновані російською вакциною "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У квітні міністр туризму Греції Харіс Теохаріс запевнив росіян, що національний комітет Греції з вакцинації включає російську вакцину як еквівалент європейських вакцин для подорожей.

Сертифікат ЄС визнає тільки вакцини, схвалені Європейським агентством з лікарських засобів, а саме Pfizer, J&J, Moderna і AstraZeneca.

Однак країна може самостійно визнавати інші вакцини, якщо вони були схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) або регулюючими органами інших країн-членів ЄС.

Російська вакцина не була дозволена ВООЗ, але інші європейські країни, такі як Угорщина, зробили це. На практиці виникає парадокс: Греція може прийняти сертифікат туристів з Угорщини, які були вакциновані "Спутник V", але не з третіх країн, таких як Росія.

Під час саміту ЄС минулого тижня в пресі з'явилися повідомлення про те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, за підтримки президента Франції Еммануеля Макрона, розкритикувала Грецію за занадто лояльне ставлення до "Спутник V", оскільки він не схвалений EMA і, отже, ефективність вакцини щодо дельта-штаму невідома.

Однак прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс назвав ці повідомлення "журналістським перебільшенням".

"Моя особиста оцінка, яку, як мені здається, поділяє більшість членів ЄС, полягає в тому, що нема потреби вводити додаткові обмеження на поїздки з країн, де ця мутація вже існує, і її поширення більш виражено", - додав він.

Критики в Афінах вважають, що позиція Німеччини не викликає подиву, і звинувачують Берлін в тому, що він займає "патерналістську" позицію в цьому питанні.

Теми: ГреціяРосія
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