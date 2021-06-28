Греция под давлением ЕС будет требовать ПЦР-тесты даже у вакцинированных россиян

После критики со стороны Германии и Франции за слишком слабые требования к туристам, Греция решила требовать ПЦР-тест у россиян, даже если они полностью вакцинированы российской вакциной "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В апреле министр туризма Греции Харис Теохарис заверил россиян, что национальный комитет Греции по вакцинации включает российскую вакцину в качестве эквивалента европейских вакцин для путешествий.

Сертификат ЕС признает только вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно Pfizer, J&J, Moderna и AstraZeneca.

Однако страна может соамстоятельно признавать другие вакцины, если они были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или регулирующими органами других стран-членов ЕС.

Российская вакцина не была разрешена ВОЗ, но другие европейские страны, такие как Венгрия, сделали это. На практике возникает парадокс: Греция может принять сертификат туристов из Венгрии, которые были вакцинированы "Спутник V", но не из третьих стран, таких как Россия.

Во время саммита ЕС на прошлой неделе в прессе появились сообщения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель, при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона, раскритиковала Грецию за слишком лояльное отношение к "Спутник V", поскольку она не одобрена EMA и, следовательно, ее эффективность в отношении дельта-штамма неизвестна.

Однако премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал эти сообщения "журналистским преувеличением".

"Моя личная оценка, которую, как мне кажется, разделяет большинство членов ЕС, заключается в том, что нет необходимости вводить дополнительные ограничения на поездки из стран, где эта мутация уже существует, и ее распространение более выражено", - добавил он.

Критики в Афинах полагают, что позиция Германии не вызывает удивления, и обвиняют Берлин в том, что он занимает "патерналистскую" позицию и в этом вопросе.