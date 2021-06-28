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Зеленський підписав закон про "податок на Google"

Понеділок, 28 червня 2021, 20:16
фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо оподаткування електронних послуг нерезидентів, прийнятий ВР 3-го червня.

Джерело: сайт президента

Деталі: Документ визначає особливий порядок оподаткування податком на додану вартість компаній-нерезидентів, що надають електронні послуги особам, які проживають на території України.

У пресслужбі зазначили, що це дасть змогу збільшити надходження до державного бюджету від ПДВ і такі правила оподаткування вже стають звичною практикою в іноземних державах, наприклад у країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані тощо.

Так, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги, будуть зобов'язані зареєструватися платниками податку на додану вартість за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Нерезиденти складатимуть спрощену звітність в електронній формі державною або англійською мовою.

Водночас, згідно з документом, від сплати ПДВ звільняються операції з постачання послуг з дистанційного навчання через Інтернет, якщо ця мережа використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем. Також від податку на додану вартість звільнено операції з постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, якщо їхнє проведення та надання не потребує участі людини.

З 1 січня 2022 року скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном.

Що передувало: 3-го червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4184, який, зокрема, зобов'яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Українська правда
Теми: Зеленськийінтернетподатки


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