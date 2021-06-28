Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский подписал закон о "налоге на Google"

Понедельник, 28 июня 2021, 20:16
фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый ВР 3 июня.

Источник: сайт президента

Детали: Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины.

В пресс-службе отметили, что это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС и такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в ​​иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане и т.д.

Так, иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. Нерезиденты будут составлять упрощенную отчетность в электронной форме на государственном или английском языке.

В то же время, согласно документу, от уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через Интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем. Также от налога на добавленную стоимость освобождены операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети Интернет из отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, если их проведение и предоставление не требует участия человека.

С 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.

Что предшествовало: 3 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184, который, в частности, обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Украинская правда
Темы: Зеленскийинтернетналоги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: угроза штамма Delta, матчи "Евро-2020"

В Европе изменились лидеры по суточной смертности от Covid

ОбновленоСитуация в Тыграе: США, Ирландия и Великобритания созывают заседания СБ ООН

Британия зафиксировала самое высокое количество случаев коронавируса с конца января

Евро-2020: Швейцария в серии пенальти переиграла чемпионов мира

Зеленский наградил орденами двух авторов Конституции

Все новости...
Зеленский
Зеленский подписал закон об усилении габаритно-весового контроля
Зеленский поблагодарил ЕС за согласие на подписание соглашения об "открытом небе"
Ко Дню Независимости в Киев привезут оригинал Конституции Филиппа Орлика 1710 года
Последние новости
08:00
Главные новости понедельника и ночи: угроза штамма Delta, матчи "Евро-2020"
07:35
Сутки в зоне ООС: два обстрелы, ранен боец
07:20
Facebook впервые достиг стоимости более $1 триллиона
06:41
В Европе изменились лидеры по суточной смертности от Covid
06:21
"Мы продолжаем работать с австрийцами" – Госдеп об экстрадиции Фирташа
05:45
Байден не планирует посещать Олимпийские игры в Токио – Белый дом
04:51
Индия опередила США по количеству прививок против Covid
04:08
ОбновленоСитуация в Тыграе: США, Ирландия и Великобритания созывают заседания СБ ООН
03:12
Госдеп не рекомендует гражданам США ехать в Россию из-за терроризма
02:35
Военную базу США в Сирии атаковали ракетами – СМИ
Все новости...