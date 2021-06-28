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Зеленский подписал закон о "налоге на Google"

Понедельник, 28 июня 2021, 20:16
Зеленский подписал закон о налоге на Google
фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый ВР 3 июня.

Источник: сайт президента

Детали: Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины.

В пресс-службе отметили, что это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС и такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в ​​иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане и т.д.

Так, иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. Нерезиденты будут составлять упрощенную отчетность в электронной форме на государственном или английском языке.

В то же время, согласно документу, от уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через Интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем. Также от налога на добавленную стоимость освобождены операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети Интернет из отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, если их проведение и предоставление не требует участия человека.

С 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.

Что предшествовало: 3 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184, который, в частности, обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Украинская правда
Темы: Зеленскийинтернетналоги
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