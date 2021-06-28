Зеленський запустив флешмоб перед матчем Україна-Швеція

Президент Володимир Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України з футболу напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією.

Джерело: Зеленський у Facebook

Дослівно: "Привіт, моя улюблена збірна України з футболу! Я – Володимир Зеленський, президент України, але завтра я буду звичайним громадянином України, і я буду твоїм фанатом. Я буду разом з тобою всі 90 хвилин. Повір мені, я буду разом з тобою співати гімн України, я буду разом з тобою кричати після кожного гострого моменту. Мені буде дуже боляче через кожну підніжку, і я буду дуже радіти кожному забитому голу. Я буду разом з тобою всі ці хвилини на полі, як кожен українець, як кожен громадянин України. Тож знай, вас на полі не буде 11, нас на поле буде 40 мільйонів".

Деталі: Президент закликав уболівальників долучатися до флешмобу, записуючи відео на підтримку збірної.

Довідка: Матч 1/8 фіналу Євро-2020 між Україною та Швецією відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго (Велика Британія). Він розпочнеться о 22.00 за київським часом.