Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський запустив флешмоб перед матчем Україна-Швеція

Понеділок, 28 червня 2021, 21:17
Зеленський запустив флешмоб перед матчем Україна-Швеція
instagram.com/zelenskiy_official/

Президент Володимир Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України з футболу напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією.

Джерело: Зеленський у Facebook

Дослівно: "Привіт, моя улюблена збірна України з футболу! Я – Володимир Зеленський, президент України, але завтра я буду звичайним громадянином України, і я буду твоїм фанатом. Я буду разом з тобою всі 90 хвилин. Повір мені, я буду разом з тобою співати гімн України, я буду разом з тобою кричати після кожного гострого моменту. Мені буде дуже боляче через кожну підніжку, і я буду дуже радіти кожному забитому голу. Я буду разом з тобою всі ці хвилини на полі, як кожен українець, як кожен громадянин України. Тож знай, вас на полі не буде 11, нас на поле буде 40 мільйонів".

Деталі: Президент закликав уболівальників долучатися до флешмобу, записуючи відео на підтримку збірної.

Довідка: Матч 1/8 фіналу Євро-2020 між Україною та Швецією відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго (Велика Британія). Він розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийфутбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Зеленський
"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: