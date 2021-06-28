Зеленский запустил флешмоб перед матчем Украина-Швеция

Президент Владимир Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной Украины по футболу накануне матча 1/8 финала Евро-2020 со Швецией.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Привет, моя любимая сборная Украины по футболу. Я – Владимир Зеленский, президент Украины, но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут. Поверь мне, я буду вместе с тобой петь гимн Украины, я буду вместе с тобой кричать после каждого острого момента. Мне будет очень больно за каждую подножку, и я буду очень радоваться каждому забитому голу. Я буду вместе с тобой все эти минуты на поле, как каждый украинец, как каждый гражданин Украины. Поэтому знай, вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов".

Детали: Президент призвал болельщиков участвовать во флешмобе, записывая видео в поддержку сборной.

Справка: Матч 1/8 финала Евро-2020 между Украиной и Швецией состоится во вторник, 29 июня, в Глазго (Великобритания). Он начнется в 22.00 по киевскому времени.