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Вчені дослідили комбінацію вакцин Pfizer і AstraZeneca

Понеділок, 28 червня 2021, 23:58
Вчені дослідили комбінацію вакцин Pfizer і AstraZeneca

Дослідження Оксфорда показало, що змішані дводозові схеми вакцин виробництва Pfizer і AstraZeneca в будь-якій комбінації виробляли високі концентрації антитіл проти коронавірусу.

Джерело: Reuters із посиланням на дослідження Com-COV

Деталі: Вчені дослідили комбінацію вакцин, що вводяться з чотиритижневий інтервалом 830 учасникам.

Найвища відповідь антитіл спостерігалася у людей, які отримували дві дози вакцини Pfizer, причому обидва змішаних режими давали кращу відповідь, ніж дві дози вакцини AstraZeneca.

Змішаний графік щеплень, при якому вакцина Pfizer вводиться через чотири тижні після щеплення AstraZeneca, викликав кращу імунну відповідь, ніж введення ще однієї дози AstraZeneca.

Укол AstraZeneca, за яким слідувала Pfizer, викликав кращу Т-клітинну відповідь, а також більш високу відповідь антитіл, ніж Pfizer, за яким слідувала AstraZeneca.

Професор з Оксфорда Метью Снейп зазначив, що результати дослідження можна використовувати для додання гнучкості вакцинації, але їх недостатньо, щоб рекомендувати більш широкий відхід від клінічно затверджених графіків.

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