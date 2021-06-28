Ученые исследовали комбинацию вакцин Pfizer и AstraZeneca

Исследование Оксфорда показало, что смешанные двухдозовые схемы вакцин Pfizer и AstraZeneca в любой комбинации производили высокие концентрации антител против коронавируса.

Источник: Reuters со ссылкой на исследование Com-COV

Детали: Ученые исследовали комбинацию вакцин, вводимых с четырехнедельным интервалом 830 участникам.

Самый высокий ответ антител наблюдался у людей, получавших две дозы вакцины Pfizer, причем оба смешанных режима давали лучший ответ, чем две дозы вакцины AstraZeneca.

Смешанный график прививок, при котором вакцина Pfizer вводится через четыре недели после прививки AstraZeneca, вызывал лучший иммунный ответ, чем введение еще одной дозы AstraZeneca.

Укол AstraZeneca, за которым последовала Pfizer, вызывал наилучший Т-клеточный ответ, а также более высокий ответ антител, чем Pfizer, за которым следовала AstraZeneca.

Профессор из Оксфорда Мэтью Снейп отметил, что результаты исследования можно использовать для придания гибкости вакцинации, но их недостаточно, чтобы рекомендовать более широкий отход от клинически утвержденных графиков.