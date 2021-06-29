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Верховний суд Мексики дозволив вживання марихуани для відпочинку

Вівторок, 29 червня 2021, 01:58

Верховний суд Мексики скасував закони, які забороняють використовувати марихуану повнолітнім для відпочинку, в такий спосіб рухаючи країну до легалізації канабісу.

Джерело: The Guardian

Деталі: Рішенням Верховний суд постановив у понеділок, що розділи загального закону про охорону здоров’я країни, що забороняють особисте споживання та вирощування марихуани вдома, є неконституційними.

Дорослі, які бажають вирощувати та споживати власну марихуану, зможуть подати заявку на отримання дозволів у секретаріаті охорони здоров’я.

Кримінальне покарання за зберігання більше п’яти грамів марихуани або продаж наркотиків залишається в силі.

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Теми: Мексика


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