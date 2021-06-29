Верховний суд Мексики дозволив вживання марихуани для відпочинку
Верховний суд Мексики скасував закони, які забороняють використовувати марихуану повнолітнім для відпочинку, в такий спосіб рухаючи країну до легалізації канабісу.
Джерело: The Guardian
Деталі: Рішенням Верховний суд постановив у понеділок, що розділи загального закону про охорону здоров’я країни, що забороняють особисте споживання та вирощування марихуани вдома, є неконституційними.
Дорослі, які бажають вирощувати та споживати власну марихуану, зможуть подати заявку на отримання дозволів у секретаріаті охорони здоров’я.
Кримінальне покарання за зберігання більше п’яти грамів марихуани або продаж наркотиків залишається в силі.
Читайте також: Марихуана в законі: світ захопила "конопляна лихоманка"
Як марихуана впливає на мозок молодих людей? Ці висновки здивували вчених