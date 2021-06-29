Верховный суд Мексики позволил употребление марихуаны для отдыха
Верховный суд Мексики отменил законы, запрещающие использовать марихуану совершеннолетним для отдыха, таким образом двигая страну к легализации каннабиса.
Источник: The Guardian
Детали: Решением Верховный суд постановил в понедельник, что разделы общего закона о здравоохранении страны, запрещающие личное потребление и выращивание марихуаны дома, являются неконституционными.
Взрослые, которые готовы выращивать и потреблять собственную марихуану, смогут подать заявку на получение разрешений в секретариате здравоохранения.
Уголовное наказание за хранение более пяти граммов марихуаны или продажа наркотиков остается в силе.
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