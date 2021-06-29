Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховный суд Мексики позволил употребление марихуаны для отдыха

Вторник, 29 июня 2021, 01:58
Верховный суд Мексики позволил употребление марихуаны для отдыха

Верховный суд Мексики отменил законы, запрещающие использовать марихуану совершеннолетним для отдыха, таким образом двигая страну к легализации каннабиса.

Источник: The Guardian

Детали: Решением Верховный суд постановил в понедельник, что разделы общего закона о здравоохранении страны, запрещающие личное потребление и выращивание марихуаны дома, являются неконституционными.

Взрослые, которые готовы выращивать и потреблять собственную марихуану, смогут подать заявку на получение разрешений в секретариате здравоохранения.

Уголовное наказание за хранение более пяти граммов марихуаны или продажа наркотиков остается в силе.

Читайте также: Марихуана в законе: мир захватила "конопляная лихорадка"

Как марихуана влияет на мозг молодых людей? Эти выводы удивили ученых

"Украинская правда" в Threads

Темы: Мексика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Мексика
Таков ритуал: мэр городка в Мексике "женился" на крокодиле
Страна под моей кожей
В Мексике из-за сильной жары из водохранилища "вынырнула" церковь XVI века
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: