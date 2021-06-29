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Facebook вперше сягнув вартості в понад $1 трильйон

Вівторок, 29 червня 2021, 07:20

У понеділок суд Сполучених Штатів відхилив антимонопольний позови проти Facebook, який намагався змусити компанію продати Instagram і WhatsApp.

Джерело: Reuters, CNN Business

Деталі: Акції Facebook зросли більш ніж на 4% після винесення ухвали, що вперше встановило ринкову капіталізацію Facebook на рівні понад 1 трлн доларів.

Федеральний суд відхилив антимонопольну скаргу Федеральної торгової комісії (FTC) проти Facebook, заявивши, що відомство не надало доказів, які доводять, що гігант соціальних мереж має монополію у соціальних мережах.

У висновку суду йдеться про те, що FTC "не представив достатньо фактів, щоб правдоподібно встановити ... що Facebook (FB) має монопольну владу на ринку соціальних мереж".

У повідомленні йдеться і про те, що FTC не надала достатньо доказів того, що Facebook займає частку "60% плюс" на ринку персональних соціальних медіа.

Нагадаємо: Європейська комісія почала офіційне розслідування щодо американської корпорації Facebook у справі про можливе порушення антимонопольного законодавства при роботі сервісу з продажу товарів - Facebook Marketplace.

Теми: соцмережіfacebook


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