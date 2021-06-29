Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Facebook впервые достиг стоимости более $1 триллиона

Вторник, 29 июня 2021, 07:20
Facebook впервые достиг стоимости более $1 триллиона

В понедельник суд Соединенных Штатов отклонил антимонопольный иск против Facebook, который пытался заставить компанию продать Instagram и WhatsApp.

Источник:Reuters, CNN Business

Детали: Акции Facebook выросли более чем на 4% после вынесения постановления, что впервые установило рыночную капитализацию Facebook на уровне более 1 трлн долларов.

Федеральный суд отклонил антимонопольную жалобу Федеральной торговой комиссии (FTC) против Facebook, заявив, что ведомство не предоставило доказательств, доказывающих, что гигант социальных сетей имеет монополию в социальных сетях.

В заключении суда говорится, что FTC "не представил достаточно фактов, чтобы правдоподобно установить ... что Facebook (FB) имеет монопольную власть на рынке социальных сетей".

В сообщении говорится и о том, что FTC не предоставила достаточно доказательств того, что Facebook занимает долю "60% плюс" на рынке персональных социальных медиа.

Напомним: Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении американской корпорации Facebook по делу о возможном нарушении антимонопольного законодательства при работе сервиса по продаже товаров - Facebook Marketplace.

"Украинская правда" в Threads

Темы: соцсетиfacebook
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
соцсети
Минобороны просит о "тишине" в Телеграмме: "После новостей с фронта враг сразу накрывает наших"
"Просто правильно читайте слово ЗАЭС": как украинцы реагируют на угрозу теракта
Twitter закроет доступ к TweetDeck неверифицированным пользователям
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: