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Facebook впервые достиг стоимости более $1 триллиона

Вторник, 29 июня 2021, 07:20

В понедельник суд Соединенных Штатов отклонил антимонопольный иск против Facebook, который пытался заставить компанию продать Instagram и WhatsApp.

Источник:Reuters, CNN Business

Детали: Акции Facebook выросли более чем на 4% после вынесения постановления, что впервые установило рыночную капитализацию Facebook на уровне более 1 трлн долларов.

Федеральный суд отклонил антимонопольную жалобу Федеральной торговой комиссии (FTC) против Facebook, заявив, что ведомство не предоставило доказательств, доказывающих, что гигант социальных сетей имеет монополию в социальных сетях.

В заключении суда говорится, что FTC "не представил достаточно фактов, чтобы правдоподобно установить ... что Facebook (FB) имеет монопольную власть на рынке социальных сетей".

В сообщении говорится и о том, что FTC не предоставила достаточно доказательств того, что Facebook занимает долю "60% плюс" на рынке персональных социальных медиа.

Напомним: Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении американской корпорации Facebook по делу о возможном нарушении антимонопольного законодательства при работе сервиса по продаже товаров - Facebook Marketplace.

Темы: соцсетиfacebook


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