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Кулеба відреагував на заяву Білорусі про вихід зі "Східного партнерства"

Вівторок, 29 червня 2021, 08:30
Кулеба відреагував на заяву Білорусі про вихід зі Східного партнерства

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що білоруси, незалежно від рішення своєї влади, залишаються у європейській сім’ї народів і Україна продовжить підтримувати їх. 

Про це він заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Можна заявити про вихід зі "Східного партнерства", але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів. Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка", - написав Дмитро Кулеба. 

Нагадаємо, 28 червня Білорусь заявила про призупинення участі в ініціативі ЄС "Східне партнерство" у зв’язку із санкціями Євросоюзу, введеними проти режиму Олександра Лукашенка після посадки у Мінську літака Ryanair під надуманим приводом. МЗС також оголосило, що до Білорусі заборонять в’їзд представникам європейських структур і особам з країн ЄС, "які сприяли введенню обмежувальних заходів".

Крім того, постійного представника Білорусі при ЄС відкликали в Мінськ для консультацій і так само запропонували вчинити главі Представництва ЄС у Білорусі.

Також повідомляється, що Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС.

"Східне партнерство" - ініціатива ЄС, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів - Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроБілорусьСхідне партнерство
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