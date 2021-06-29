Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба отреагировал на заявление Беларуси о выходе из "Восточного партнерства"

Вторник, 29 июня 2021, 08:30
Кулеба отреагировал на заявление Беларуси о выходе из Восточного партнерства

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусы, независимо от решения своей власти, остаются в европейской семье народов и Украина продолжит поддерживать их.

Об этом он написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Можно заявить о выходе из" Восточного партнерства ", но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов. Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправления исторических ошибок Александра Лукашенко", - написал Дмитрий Кулеба.

Напомним, 28 июня Беларусь заявила о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" в связи с санкциями Евросоюза, введенными против режима Александра Лукашенко после посадки в Минске самолета Ryanair под надуманным предлогом. МИД также объявило, что в Беларуси запретят въезд представителям европейских структур и лицам из стран ЕС, "которые способствовали введению ограничительных мер".

Кроме того, постоянного представителя Беларуси при ЕС отозвали в Минск для консультаций и так же предложили поступить главе Представительства ЕС в Беларуси.

Также сообщается, что Беларусь начинает реализацию процедуры прекращения действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

"Восточное партнерство" - инициатива ЕС, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей - Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кулеба ДмитрийБеларусьВосточное партнерство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: