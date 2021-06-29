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Синоптики рассказали, какой погоды ждать в июле

Вторник, 29 июня 2021, 09:58
Фото agroter.com.ua

Погода в июле будет жаркой, со средней температурой 20-25°, осадки ожидаются в пределах нормы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура предполагается 20-25°, в Карпатах 16-18°, что близко к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 34-91 мм, в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье 103-155 мм, что в пределах климатической нормы".

Детали: Синоптики напомнили, что обычно в июле средняя месячная температура воздуха составляет 19-24.8°, в Карпатах 13-18° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 1-9° тепла, на побережье морей 10-12°, на высокогорье Карпат до 1° мороза, абсолютный максимум – 34-39° тепла, в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму местами 40 -41°, в горных районах 26-33°.

Среднее месячное количество осадков в западных, северных и Винницкой областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на остальной территории страны 37-75 мм (на юго-востоке местами 23-36 мм).

Украинская правда
Темы: погода


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