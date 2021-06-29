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188 людей потонули в Україні з початку літа

Вівторок, 29 червня 2021, 11:11
188 людей потонули в Україні з початку літа
Фото ДСНС

З початку літа на водоймах України загинуло 188 людей, з них 34 дитини.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Лише з початку червня на водоймах країни загинуло 188 українців, із них 34 дитини. Хоча цей показник і не перевищує минулорічну червневу статистику, проте, цифри все-рівно лякають".

Деталі: За словами рятувальників, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.   

Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонула 521 людина з яких 53 дітей.

Водночас в ДСНС зазначають, що врятували за цей час 242 людини, у тому числі 41 дитину.

Українська правда

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Теми: ДСНС
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