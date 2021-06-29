188 человек утонули в Украине с начала лета
Вторник, 29 июня 2021, 11:11
С начала лета на водоемах Украины погибло 188 человек, из них 34 ребенка.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "Только с начала июня на водоемах страны погибло 188 украинцев, из них 34 ребенка. Хотя этот показатель и не превышает прошлогоднюю июньскую статистику, однако, цифры все равно пугают".
Детали: По словам спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.
Всего с начала года на водоемах страны уже утонул 521 человек из которых 53 – дети.
В то же время в ГСЧС отмечают, что спасли за это время 242 человека, в том числе 41 ребенка.
Украинская правда