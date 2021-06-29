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188 человек утонули в Украине с начала лета

Вторник, 29 июня 2021, 11:11
Фото ГСЧС

С начала лета на водоемах Украины погибло 188 человек, из них 34 ребенка.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Только с начала июня на водоемах страны погибло 188 украинцев, из них 34 ребенка. Хотя этот показатель и не превышает прошлогоднюю июньскую статистику, однако, цифры все равно пугают".

Детали: По словам спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонул 521 человек из которых 53 – дети.

В то же время в ГСЧС отмечают, что спасли за это время 242 человека, в том числе 41 ребенка.

Украинская правда
Темы: ГСЧС


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