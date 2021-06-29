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Крали на будівництві COVID-відділення: СБУ викрила схему 

Вівторок, 29 червня 2021, 11:32
Фото: СБУ

У Закарпатській області Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів на будівництві відділення для хворих на коронавірус – привласнено більше 1,5 млн.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: Вартість будівництва складала 10 мільйонів гривень. Саме із цієї суми, як стверджують в СБУ, учасники оборудки привласнили більше ніж 1,5 млн. 

Зазначається, що у 2020 році місцева фірма одержала перемогу у тендері на будівництво та ремонт медичного об’єкту. Так, підрядник мав реконструювати один із корпусів лікарні під приймальне відділення для хворих на коронавірус. 

Водночас, до актів виконаних робіт вносились недостовірні дані про їх обсяг, вартість, а деякі з них були виконані лише "на папері". 

Директору фірми-підрядника вже повідомили про підозру за статтями "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та "Службове підроблення". 

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

В ОГПУ повідомили, що йдеться про Тячівську районну лікарню. Директор фірми, що мала виконувати ремонтні роботи, начебто завдяки брехні у документах заволодів 538 тис грн, які одержав за фактично невиконані роботи, та будівельними матеріалами на 1 млн грн.

Українська правда
Теми: СБУЗакарпаттякоронавірус


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