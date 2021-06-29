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Воровали на строительстве COVID-отделения: СБУ разоблачила схему

Вторник, 29 июня 2021, 11:32
Воровали на строительстве COVID-отделения: СБУ разоблачила схему
Фото6 СБУ

В Закарпатской области Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных средств на строительстве отделения для больных коронавирусом – присвоено более 1,5 млн.

Источник: Служба безопасности УкраиныОфис генерального прокурора

Детали: Стоимость строительства составляла 10 миллионов гривен. Именно с этой суммы, как утверждают в СБУ, участники сделки присвоили более 1,5 миллиона.

Отмечается, что в 2020 году местная фирма победила в тендере на строительство и ремонт медицинского объекта. Так, подрядчик должен был реконструировать один из корпусов больницы под приемное отделение для больных коронавирусом.

В то же время, в акты выполненных работ вносились недостоверные данные об их размерах, стоимости, а некоторые из них были выполнены лишь "на бумаге".

Директору фирмы-подрядчика уже сообщили о подозрении по статьям "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Служебный подлог".

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В ОГПУ сообщили, что речь идет о Тячевской районной больнице. Директор фирмы, которая должна была выполнять ремонтные работы, якобы благодаря лжи в документах завладел 538 тыс грн, которые получил за фактически невыполненные работы, и строительными материалами на 1 млн грн.

Украинская правда
Темы: СБУЗакарпатьекоронавирус
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