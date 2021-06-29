НАТО, ЄС та США порадили, як варто змінити проєкт закону про СБУ

Міжнародна дорадча група (МДГ), створена США, Євросоюзом та НАТО, оприлюднила позитивний висновок про останню редакцію законопроєкту про Службу безпеки України.

Висновок МДГ, підготовлений на прохання керівниці робочої групи з розробки реформи Мар’яни Безуглої, оприлюднений на сайті "Європейської правди".

Робоча група передусім підкреслила загальну підтримку наявної фінальної версії проєкту, зазначивши, що "цей законопроєкт може послужити міцним підґрунтям для докорінної реформи СБУ відповідно до європейських та євроатлантичних принципів та кращих практик".

Втім, у розлогому позитивному висновку МДГ міститься одне зауваження: західні експерти наполегливо рекомендують Україні змінити чинне формулювання статті 8-2 закону "Про контррозвідувальну діяльність" (цей закон також змінюється у рамках реформи), яка дозволяє використовувати в суді у якості доказів у кримінальних провадженнях дані, зібрані контррозвідкою СБУ під час заходів негласного спостереження.

"Використання в суді контррозвідувальних даних створює низку серйозних викликів... Загалом поріг та правові вимоги до збирання доказів у кримінальній справі для використання в суді є вищими, зважаючи на зовсім інше завдання: докази збираються проти особи, а розвідувальні дані збираються для держави. Наступним аспектом є те, що контррозвідувальні дані для використання в суді часто є засекреченими. А це впливає на право особи на чесний суд, оскільки підзахисні та їхні адвокати можуть не мати доступу до таких даних, щоб відповідним чином підготувати лінію захисту", - йдеться, зокрема, у рекомендаціях МДГ

Міжнародні експерти зазначають, що у разі ухвалення проєкту в нинішньому вигляді виникає "стурбованість щодо ризику зловживання контррозвідувальною інформацією в політичних та корупційних цілях". "МДГ рекомендує чітко обмежити в законопроєкті використання таких матеріалів лише щодо найтяжчих кримінальних правопорушень та чітко прописати процедуру використання розвідувальної інформації як доказів у судовому процесі", - йдеться у аналізі, наданому партнерами України.

Зазначимо, що точно таке зауваження містилося у статті ЄвроПравди "Що змінили і що залишили у проєкті реформи СБУ".

Водночас за усіма іншими позиціями МДГ надала схвальні відгуки, підтримавши ключові зміни, запропоновані у проєкті.

Зокрема, пояснення від експертів НАТО, ЄС та США відповідає на запитання про те, чому важливо повністю позбавити СБУ функції досудового слідства, чи варто зберегти за СБУ право проводити розслідування, що стосуються нацбезпеки, чому СБУ не має займатися економічними злочинами, контрабандою чи корупцією, а також чому доцільно зменшувати штат СБУ під час безпрецедентної гібридної війни РФ проти України.

Детальніше читайте у статті "13 запитань про реформу СБУ: чому ці зміни важливі для України"

Європейська правда