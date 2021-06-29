НАТО, ЕС и США посоветовали, как изменить проект закона о СБУ

Международная консультационная группа (МКГ), созданная США, Евросоюзом и НАТО, обнародовала положительное заключение о последней редакции законопроекта о Службе безопасности Украины.

Выводы, подготовленные по просьбе руководительницы рабочей группы по разработке реформы Марьяны Безуглой, обнародованы на сайте "Европейской правды".

Рабочая группа прежде всего подчеркнула общую поддержку имеющейся финальной версии проекта, отметив, что "этот законопроект может послужить прочной основой для коренной реформы СБУ в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и лучшими практиками".

Впрочем, в обширном положительном заключении МКГ содержится одно замечание: западные эксперты настоятельно рекомендуют Украине изменить действующую формулировку статьи 8-2 закона "О контрразведывательной деятельности" (этот закон также меняется в рамках реформы), которая позволяет использовать в суде в качестве доказательств по уголовным делам данные, собранные контрразведкой СБУ во время мер негласного наблюдения.

"Использование в суде контрразведывательных данных создает ряд серьезных вызовов... В целом порог и правовые требования к сбору доказательств по уголовному делу для использования в суде выше, учитывая совсем другую задачу: доказательства собираются против личности, а разведывательные данные собираются для государства. Следующий аспект состоит в том, что контрразведывательные данные для использования в суде часто являются засекреченными. А это влияет на право человека на честный суд, поскольку подзащитные и их адвокаты могут не иметь доступа к таким данным, чтобы соответствующим образом подготовить линию защиты", - говорится, в частности, в рекомендациях МКГ.

Международные эксперты отмечают, что в случае принятия проекта в нынешнем виде возникает "обеспокоенность по поводу риска злоупотребления контрразведывательной информацией в политических и коррупционных целях". "МКГ рекомендует четко ограничить в законопроекте использование таких материалов только по тяжким уголовным преступлениям и четко прописать процедуру использования разведывательной информации в качестве доказательств в судебном процессе", - говорится в анализе, предоставленном партнерами Украины.

Отметим, что точно такое же замечание содержалось в статье ЕвроПравды "Что изменили и что оставили в проекте реформы СБУ".

В то же время по всем другим позициям МКГ дала положительные отзывы, поддержав ключевые предложенные изменения.

В частности, объяснения от экспертов НАТО, ЕС и США отвечают на вопросы о том, почему важно полностью лишить СБУ функции досудебного следствия, стоит ли сохранить за СБУ право проводить расследования, касающиеся нацбезопасности, почему СБУ не должна заниматься экономическими преступлениями, контрабандой или коррупцией, а также почему целесообразно уменьшать штат СБУ во время беспрецедентной гибридной войны РФ против Украины.

Подробнее читайте в статье 13 вопросов о реформе СБУ: почему эти изменения важны для Украины

Европейская правда