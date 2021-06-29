Підприємці на Хрещатику влаштували "Похорони мікробізнесу"

У центрі столиці малі підприємці влаштували акцію протесту "Похорони мікробізнесу", під час якої відбулися невеликі сутички з поліцією.

Джерело: рух SaveФОП у Facebook

Деталі: Мітингарі вийшли на Майдан Незалежності з вимогою прийняти законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Вони мали з собою ритуальну атрибутику – вінки і три труни, які символізували те, що наразі через обов’язкове встановлення касових апаратів уже знищили три види малого бізнесу – дрібних ювелірів, сімейні аптеки та ФОПів, які займаються продажом дрібної побутової техніки.

Скриншот з відео

За словами підприємців, правоохоронці вилучили у них 8 вінків і труни.

На Майдані Незалежності сталася штовханина між мітингувальниками і поліцією.

Люди спершу рушили до Європейської площі, там розвернулися і пішли до Бессарабської площі.

У центрі Києва чергує багато правоохоронців, нацгвардійців і поліції діалогу.

Скриншот з відео

Наразі інформації про постраждалих у штовханині чи про затриманих під час сутичок немає.

Підприємці пройшли на вулицю Банкову, акція продовжується під Офісом президента. Надалі вони планують іти під Верховну Раду.