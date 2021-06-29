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Предприниматели на Крещатике устроили "Похороны микробизнеса"

Вторник, 29 июня 2021, 12:24
Фото ubr.ua

В центре столицы малые предприниматели устроили акцию протеста "Похороны микробизнеса", во время которой произошли небольшие стычки с полицией.

Источник: движение SaveФОП в Facebook

Детали: Митингующие вышли на Майдан Независимости с требованием принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. 

Они имели с собой ритуальную атрибутику – венки и три гроба, которые символизировали то, что сейчас из-за обязательной установки кассовых аппаратов уже уничтожили три вида малого бизнеса – мелких ювелиров, семейные аптеки и ФЛП, которые занимаются продажей мелкой бытовой техники. 

 
скриншот из видео 

По словам предпринимателей, правоохранители изъяли у них 8 венков и труны. 

На Майдане Независимости произошли стычки между митингующими и полицией.

Люди сначала двинулись к Европейской площади, там развернулись и пошли по Крещатику к Бессарабской площади.

В центре Киева дежурит много правоохранителей, нацгвардейцев и полиции диалога.  

 
скриншот из видео 

На данный момент информации о пострадавших в толчее или о задержанных во время стычек нет.

Предприниматели прошли на улицу Банковую, акция продолжается под Офисом президента. 

Дальше они планируют идти под Верховную Раду.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевмитингифоп


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