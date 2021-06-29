За добу в Києві захворіли на COVID 77 людей, без смертей

У Києві минулої доби виявили 77 хворих на коронавірус, летальних випадків за добу в столиці немає.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "77 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків немає. Всього за період пандемії в місті 5190 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 213 563".

Деталі: Серед тих, хто захворів минулої доби: 44 жінки віком від 19 до 80 років, 26 чоловіків віком від 21 до 65 років. А також 5 дівчаток від 5 до 16 років і двоє хлопчиків 5 та 13 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 23, в Дніпровському – 22 та в Солом’янському районі – 13 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 4 хворих на коронавірус. А також 35 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 62 людини. Загалом коронавірус подолали 204 421 мешканець столиці.