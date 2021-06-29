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За сутки в Киеве заболели COVID 77 человек, без смертей

Вторник, 29 июня 2021, 12:38

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 77 больных коронавирусом, летальных случаев за сутки в столице нет.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "77 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальных случаев нет. Всего за период пандемии в городе 5190 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 213 563".

Детали: Среди заболевших за прошедшие сутки: 44 женщины в возрасте от 19 до 80 лет, 26 мужчин в возрасте от 21 до 65 лет. А также 5 девочек от 5 до 16 лет и двое мальчиков 5 и 13 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 23, в Днепровском - 22 и в Соломенском районе - 13 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 4 больных коронавирусом. А также 35 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 62 человека. В общем коронавирус преодолел 204 421 житель столицы.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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