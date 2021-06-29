Киян попереджають про грозу

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 червня у столиці очікується гроза, шквали вітру 15-20 м/с.

Джерело: КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Департамент муніципальної безпеки КМДА закликає при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах просять звертатись до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.