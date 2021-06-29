Киевлян предупреждают о грозе

В ближайший час и до конца суток 29 июня в столице ожидается гроза, шквалы ветра 15-20 м/с.

Источник: КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА призывает при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах просят обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19.