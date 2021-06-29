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Головний санлікар: Не маємо допускати освітян до роботи без вакцинації

Вівторок, 29 червня 2021, 13:38
Фото rsh.de

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявляє, що для працівників сфери освіти та обслуговування вакцинація проти основних хвороб має бути обов'язковою, і без неї не повинні допускати до роботи.  

Джерело: інтерв’ю Кузіна "Ліга.net"

Пряма мова: "У нас є частина дорослого населення, для якої вакцинація має бути обов’язковою: працівники освіти, сфери обслуговування, ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення.

Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко, і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини".

Деталі: Кузін також додав, що він би зважав на рішення Верховного Суду і на законодавчому рівні не допускав би до закладів освіти дітей, які "не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказів".

За словами головного санлікаря, діти, які не мають щеплень,  "все одно можуть обирати альтернативу – дистанційний формат абощо".

Теми: освітавакцинація


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