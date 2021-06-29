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Главный санврач: Не должны допускать педагогов к работе без вакцинации

Вторник, 29 июня 2021, 13:38
Главный санврач: Не должны допускать педагогов к работе без вакцинации
Фото rsh.de

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявляет, что для работников сферы образования и обслуживания вакцинация против основных болезней должна быть обязательной, и без нее не должны допускать к работе.

Источник: интервью Кузина "Лига.net"

Прямая речь: "У нас есть часть взрослого населения, для которой вакцинация должна быть обязательной: работники образования, сферы обслуживания, мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки.

Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно, и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека".

Детали: Кузин также добавил, что он бы считался с решением Верховного Суда и на законодательном уровне не допускал бы в учреждения образования детей, которые "не вакцинированы и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний".

По словам главного санитарного врача, дети, не имеющие прививок, "все равно могут выбирать альтернативу – дистанционный формат и пр.".

Темы: образованиевакцинация
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