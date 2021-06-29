Олег Ляшко зайнявся майнінгом криптовалют

Колишній нардеп і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко почав займатися майнінгом криптовалюти Ethereum.

Джерело: його однопартійці у статті на УП "Троє в центрі. Як Гройсман, Смешко і Ляшко пробиваються в Раду"

Деталі: Після поразки на виборах у Верховну Раду Ляшко вчить англійську, тренується, грається з сином, доглядає за садом, ходить на ефіри телеканалу Рината Ахметова "Україна", а також почав займатися бізнесом.

Зі слів його однопартійців, головний радикал серйозно зацікавився майнінгом криптовалюти Ethereum та вже має свою криптоферму. "У нього прямо є спеціальні програми на телефоні, він дуже уважно стежить за цінами, за тенденціями. Потім всім, кому може, про це розказує", – ділиться з УП один з "радикалів".

Сам Ляшко каже, що бізнесом займається без задоволення і лише для заробітку. "Політика – це моє життя. А бізнес – це так, тільки щоб сім’ю прогодувати. Тому так, зараз займаюсь тим, що приносить гроші, в тому числі криптовалютами", – розповів головний "радикал" в розмові з УП.

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