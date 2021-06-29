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Олег Ляшко занялся майнингом криптовалют

Вторник, 29 июня 2021, 13:43

Бывший нардеп и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко начал заниматься майнингом криптовалюты Ethereum.

Источник: его однопартийцы в статье на УП "Трое в центре. Как Гройсман, Смешко и Ляшко пробиваются в Раду"

Детали: После поражения на выборах в Верховную Раду Ляшко учит английский, тренируется, играет с сыном, ухаживает за садом, ходит на эфиры телеканала Рината Ахметова "Украина", а также начал заниматься бизнесом.

По словам его однопартийцев, главный радикал серьезно заинтересовался майнингом криптовалюты Ethereum и уже имеет свою криптоферму. "У него прямо есть специальные программы на телефоне, он очень внимательно следит за ценами, за тенденциями. Затем всем, кому может, об этом рассказывает", - делится с УП один из "радикалов".

Сам Ляшко говорит, что бизнесом занимается без удовольствия и только для заработка. "Политика - это моя жизнь. А бизнес - это так, только чтобы семью прокормить. Поэтому да, сейчас занимаюсь тем, что приносит деньги, в том числе криптовалютами", - рассказал главный "радикал" в разговоре с УП.

Читайте больше в статье Украинской правды Трое в центре. Как Гройсман, Смешко и Ляшко пробиваются в Раду

Украинская правда
Темы: Ляшко Олегкриптовалюта


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