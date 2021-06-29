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В Індійському океані горіло судно з українцями: МЗС повідомило деталі

Вівторок, 29 червня 2021, 14:16

В Індійському океані сталася пожежа на контейнеровозі MSС MESSINA, майже весь екіпаж якого складали українці. Один з них загинув.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі Українській правді

Деталі: За його словами, 25 червня на відстані 425 морських миль від Порту Блер на Андаманських островах в Індійському океані в машинному відділенні контейнеровоза MSС MESSINA сталася пожежа, внаслідок якої загинув громадянин України 2001 року народження.

Фото з місця події
Фото з місця події

Судно, на борту якого перебувало 28 членів екіпажу, з них – 26 громадян України, прямувало з Коломбо (Шрі-Ланка) до Сінгапуру.

Пожежу вдалося загасити силами екіпажу та за допомоги декількох суден, що знаходилися в районі інциденту.

Інші моряки внаслідок зазначеного інциденту не постраждали. Їхній стан задовільний.

 
Фото з місця події

Наразі MSС MESSINA буксирується до Сінгапуру. Орієнтовна дата прибуття – 4 липня.

Тіло загиблого українського моряка вже доставлено до Сінгапуру. Розпочато процедуру підготовки до його репатріації.

Українська правда
Теми: морякижертвипожежасвіт


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