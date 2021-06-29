Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Індійському океані горіло судно з українцями: МЗС повідомило деталі

Вівторок, 29 червня 2021, 14:16
В Індійському океані горіло судно з українцями: МЗС повідомило деталі

В Індійському океані сталася пожежа на контейнеровозі MSС MESSINA, майже весь екіпаж якого складали українці. Один з них загинув.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі Українській правді

Деталі: За його словами, 25 червня на відстані 425 морських миль від Порту Блер на Андаманських островах в Індійському океані в машинному відділенні контейнеровоза MSС MESSINA сталася пожежа, внаслідок якої загинув громадянин України 2001 року народження.

Фото з місця події
Фото з місця події

Судно, на борту якого перебувало 28 членів екіпажу, з них – 26 громадян України, прямувало з Коломбо (Шрі-Ланка) до Сінгапуру.

Пожежу вдалося загасити силами екіпажу та за допомоги декількох суден, що знаходилися в районі інциденту.

Інші моряки внаслідок зазначеного інциденту не постраждали. Їхній стан задовільний.

 
Фото з місця події

Наразі MSС MESSINA буксирується до Сінгапуру. Орієнтовна дата прибуття – 4 липня.

Тіло загиблого українського моряка вже доставлено до Сінгапуру. Розпочато процедуру підготовки до його репатріації.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: морякижертвипожежасвіт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
моряки
Контрнаступ на морі: чому так важко посадити корупціонерів 
Мінцифри анонсувало отримання спеціальних документів для моряків у "Дії"
Як суддя, що судив Героїв Майдану, допомагає корупціонерам повернути сірі схеми дипломування моряків
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: