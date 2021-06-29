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В Индийском океане горело судно с украинцами: МИД сообщил детали

Вторник, 29 июня 2021, 14:16
В Индийском океане горело судно с украинцами: МИД сообщил детали

В Индийском океане произошел пожар на контейнеровозе MSС MESSINA, почти весь экипаж которого составляли украинцы. Один из них погиб.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии Украинской правде

Детали: По его словам, 25 июня на расстоянии 425 морских миль от Порту Блэр на Андаманских островах в Индийском океане в машинном отделении контейнеровоза MSС MESSINA произошел пожар, в результате которого погиб гражданин Украины 2001 года рождения.

Судно, на борту которого находилось 28 членов экипажа, из них - 26 украинцев, направлялось из Коломбо (Шри-Ланка) в Сингапур.

 
Фото с места события

Пожар удалось потушить силами экипажа и с помощью нескольких судов, находившихся в районе инцидента.

Другие моряки в результате указанного инцидента не пострадали. Их состояние удовлетворительное.

 
Фото с места события

Сейчас MSС MESSINA буксируется в Сингапур. Ориентировочная дата прибытия - 4 июля.

Тело погибшего украинского моряка уже доставлено в Сингапур. Начата процедура подготовки к его репатриации.

Украинская правда

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Темы: морякижертвыпожармир
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