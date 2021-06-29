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Росія перевіряла ППО в окупованому Криму на тлі навчань Sea Breeze

Вівторок, 29 червня 2021, 14:51

Росія провела перевірку систем протиповітряної оборони в окупованому Криму на тлі навчань України, США та інших країн НАТО Sea Breeze, які стартували напередодні.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на Чорноморський флот РФ

Деталі: Всього в перевірці було задіяно близько 20 літаків і вертольотів, у тому числі літаки-розвідники Су-24МР, багатоцільові винищувачі Су-27 і Су-30СМ, фронтові бомбардувальники Су-24М і вертольоти Мі-8 і Ка-27, а також дивізіони комплексів С-400 "Тріумф" і "Панцир" зі складу об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу.

За словами російських військових, проведено перевірку готовності чергових сил ППО.

Дослівно: "В ході перевірки авіація виконувала завдання як на максимальному видаленні від зон виявлення радіолокаційних станцій, так і на надмалих висотах, використовуючи для прикриття рельєф місцевості, що значно ускладнювало завдання силам і засобам ППО.

Бойові розрахунки комплексів С-400 "Тріумф" і "Панцир" справили виявлення і електронні пуски (без фактичної стрільби) по контрольним цілям".

Теми: РосіяокупаціяКрим


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