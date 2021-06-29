Россия проверяла ПВО в оккупированном Крыму на фоне учений Sea Breeze

Россия провела проверку систем противовоздушной обороны в оккупированном Крыму на фоне стартовавших накануне учений Украины, США и других стран НАТО Sea Breeze.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Черноморский флот РФ

Детали: Всего в проверке было задействовано порядка 20 самолетов и вертолетов, в том числе самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-8 и Ка-27, а также дивизионы комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

По словам российских военных, проведена проверка готовности дежурных сил ПВО.

Дословно: "В ходе проверки авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу силам и средствам ПВО.

Боевые расчеты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям".