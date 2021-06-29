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ЄСПЛ визначив, коли заслухає справу проти Росії щодо Донбасу

Вівторок, 29 червня 2021, 15:24

Європейський суд з прав людини призначив на 24 листопада слухання у справі України та Нідерландів проти Росії щодо агресії на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", дата слухання анонсована на сайті ЄСПЛ.

"Засідання Великої Палати ЄСПЛ у справі Україна та Нідерланди проти Росії (nos. 8019/16, 43800/14 та 28525/20) призначено на 24 листопаду 2021 року", - йдеться у розкладі.

Ці справи стосуються подій на Сході України, включаючи катастрофу рейсу MH17 "Малаqзійських авіаліній", який був збитий у липні 2014 року проросійськими бойовиками.

Нагадаємо, 10 липня 2020 року стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

У листопаді 2020 року ЄСПЛ вирішив приєднати до справи "Україна проти Росії" щодо Донбасу ще дві, одна з яких стосується збитого малайзійського авіалайнера рейсу MH17.

Теми: ЄСПЛДонбасРосія


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