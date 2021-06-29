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Центр вакцинації у Києві працюватиме 5 днів поспіль

Вівторок, 29 червня 2021, 15:41
Фото КМДА

Центр масової вакцинації проти коронавірусу в Міжнародному виставковому центрі у Києві цього тижня працюватиме упродовж 5 днів.

Джерело: сервіс Helsi.me у Telegram, сайт КМДА

Дослівно: "Київ. Вакцинація в МВЦ цього тижня буде тривати 5 днів – від 30 червня до 4 липня". 

 

Деталі: Столичним жителям радять записатися, щоб не стояти в черзі.   

Щеплення роблять вакциною Coronavac виробництва китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech.

За даними КМДА, впродовж 24-27 червня на території Міжнародного виставкового центру від COVID-19 було вакциновано 7588 містян.  

Українська правда
Теми: Київкоронавірусвакцинація


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