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Аудитори назвали стан Дніпра катастрофічним: знайшли 161 забруднювач

Вівторок, 29 червня 2021, 15:47

За результатами аудиту у поверхневих водах річкового басейну Дніпра виявили 161 забруднювач.

Джерело: пресслужба Рахункової палати

Деталі: Зокрема, у поверхневих водах Дніпра виявили гербіцид атразин, метали кадмій і нікель.

Дослідження виявили значні перевищення вмісту синтетичних речовин: сільськогосподарських отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів та речовин, які використовується у парфумерії, – синтетичного мускусу, важких металів: цинку та міді, а також ртуті.

Крім того, цвітіння Дніпра є однією з основних причин масового мору риби.

Відзначається, що це загрожує здоров’ю населення України та може спричинити екологічну катастрофу, а екологічний стан басейну Дніпра фактично катастрофічний.

Показники якості води в річці погіршуються. Також ситуація погіршується обмілінням, яке відбувається через відсутність днопоглиблювальних робіт.

Аудит проводився на період до 2021 року. Відповідальним за його проведення був член Рахункової палати Віктор Богун.

На оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води протягом 4 років спрямували лише 4,2 млн грн. За ці кошти провели моніторинг стану навколишнього середовища та забезпечення розвитку інформаційних систем екологічного менеджменту.

Водночас, використання басейну річки за 2017–2020 роки принесло понад 100 млрд грн до держбюджету.

Щорічний обсяг водозабору з басейну річки складає 7,4 млрд куб. м, або 78,7% забору води з поверхневих водних об’єктів України.

Якщо екологічна ситуація в басейні річки не поліпшиться, виникне необхідність її повного очищення, а це - значні навантаження на держбюджет.

Витрати можуть бути у понад 2 тис. разів більші за передбачені видатки з бюджету.

Українська правда
Теми: Дніпроводаекологія


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