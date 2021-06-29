Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аудитори назвали стан Дніпра катастрофічним: знайшли 161 забруднювач

Вівторок, 29 червня 2021, 15:47
Аудитори назвали стан Дніпра катастрофічним: знайшли 161 забруднювач

За результатами аудиту у поверхневих водах річкового басейну Дніпра виявили 161 забруднювач.

Джерело: пресслужба Рахункової палати

Деталі: Зокрема, у поверхневих водах Дніпра виявили гербіцид атразин, метали кадмій і нікель.

Дослідження виявили значні перевищення вмісту синтетичних речовин: сільськогосподарських отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів та речовин, які використовується у парфумерії, – синтетичного мускусу, важких металів: цинку та міді, а також ртуті.

Крім того, цвітіння Дніпра є однією з основних причин масового мору риби.

Відзначається, що це загрожує здоров’ю населення України та може спричинити екологічну катастрофу, а екологічний стан басейну Дніпра фактично катастрофічний.

Показники якості води в річці погіршуються. Також ситуація погіршується обмілінням, яке відбувається через відсутність днопоглиблювальних робіт.

Аудит проводився на період до 2021 року. Відповідальним за його проведення був член Рахункової палати Віктор Богун.

На оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води протягом 4 років спрямували лише 4,2 млн грн. За ці кошти провели моніторинг стану навколишнього середовища та забезпечення розвитку інформаційних систем екологічного менеджменту.

Водночас, використання басейну річки за 2017–2020 роки принесло понад 100 млрд грн до держбюджету.

Щорічний обсяг водозабору з басейну річки складає 7,4 млрд куб. м, або 78,7% забору води з поверхневих водних об’єктів України.

Якщо екологічна ситуація в басейні річки не поліпшиться, виникне необхідність її повного очищення, а це - значні навантаження на держбюджет.

Витрати можуть бути у понад 2 тис. разів більші за передбачені видатки з бюджету.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Дніпроводаекологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Дніпро
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
Води по коліно: Єрмак показав страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС
СБУ затримала "праву руку" мільярдера РФ, який вивозив з України титан для "Калібрів"
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: