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Аудиторы назвали состояние Днепра катастрофическим: нашли 161 загрязнитель

Вторник, 29 июня 2021, 15:47

По результатам аудита в поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружили 161 загрязнитель.

Источник: пресс-служба Счетной палаты

Детали: В частности, в поверхностных водах Днепра обнаружили гербицид атразин, металлы кадмий и никель.

Исследования показали значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используется в парфюмерии - синтетического мускуса, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути.

Кроме того, цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы.

Отмечается, что это угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе, а экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое.

Показатели качества воды в реке ухудшаются. Также ситуация ухудшается обмелением, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ.

Аудит проводился на период до 2021 года. Ответственным за его проведение был член Счетной палаты Виктор Богун.

На оздоровление бассейна Днепра и улучшение качества питьевой воды в течение 4 лет направили только 4,2 млн грн. За эти средства провели мониторинг состояния окружающей среды и обеспечения развития информационных систем экологического менеджмента.

В то же время, использование бассейна реки за 2017-2020 годы принесло более 100 млрд грн в госбюджет.

Ежегодный объем водозабора из бассейна реки составляет 7,4 млрд куб.м, или 78,7% забора воды из поверхностных водных объектов Украины.

Если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, возникнет необходимость ее полной очистки, а это - значительные нагрузки на госбюджет.

Расходы могут быть более чем 2 тыс. раз больше предусмотренных расходов из бюджета.

Украинская правда
Темы: Днепрводаэкология


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