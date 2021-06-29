На євродепутата, поміченого у лобізмі для українських олігархів, можуть накласти санкції ЄП

Євродепутату Фульвіо Мартушелло, який фігурує у розслідуванні ЄвроПравди про лобізм українських олігархів, можуть заборонити участь в офіційних місіях Європарламенту для спостереження за виборами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euobserver.

Європарламент раніше покарав вісьмох депутатів та оголосив попередження ще трьом за участь у фейкових місіях спостереження за виборами або референдумами.

Серед тих, хто отримав попередження італійський євродепутат Фульвіо Мартушелло від Європейської народної партії, найбільшої фракції, друг експрем’єра Італії Сильвіо Берлусконі.

Варто зазначати, що Фульвіо Мартушелло та Джанна Ганча є авторами листа, в якому міститься спроба переконати українську владу не ухвалювати законопроєкт №5600, щоби "запобігти краху найважливіших секторів української економіки".

Жоден з авторів листа досі не переймався долею України, принаймні у позитивному сенсі. Джанна Ганча – представницця відкрито проросійської крайньо правої партії "Ліга", а Фульвіо Мартушелло найбільш відомий співпрацею з диктаторськими режимами. Втім, він одного разу проводив подію, пов’язану з Україною, виступаючи проти надання Києву макрофінансової допомоги.

Підрозділ з нагляду за виборами Європарламенту (DEG) надіслав Мартушелло попередження через його поїздку на вибори в Казахстані.

Текст, підписаний співголовою DEG Девідом Макалістером, стверджує, що євро депутат порушив правила DEG і що "будь-яке майбутнє неофіційне спостереження за виборами, навіть якщо воно не супроводжується заявами в ЗМІ ... призведе до негайного припинення його участі в майбутніх офіційних делегаціях з питань спостереження за виборами".

Мартушелло спочатку заперечував факт отримання ним попередження.

Він також відмовився відповідати на подальші запитання, наприклад,чому уряд Казахстану заплатив за його візит.

Джерело в DEG також заявило: "Макаллістер попросив DEG внести Мартушелло в чорний список, але секретаріат не зміг зробити це з технічних причин, оскільки Мартушелло публічно не заявив, що був у місії Європарламент, перебуваючи в Казахстані".

Детально про лобізм українських олігархів євродепутатами читайте в статті "Євродепутати на продаж: як політики в ЄС стають лобістами українських олігархів"