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На евродепутата, замеченного в лоббизме для украинских олигархов, могут наложить санкции ЕП

Вторник, 29 июня 2021, 16:14
На евродепутата, замеченного в лоббизме для украинских олигархов, могут наложить санкции ЕП

Евродепутату Фульвио Мартушелло, который фигурирует в расследовании ЕвроПравды о лоббизме украинских олигархов, могут запретить участие в официальных миссиях Европарламента для наблюдения за выборами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euobserver.

Европарламент ранее наказал восемь депутатов и объявил предупреждение еще трем за участие в фейковых миссиях наблюдения за выборами или референдумами.

Среди тех, кто получил предупреждение итальянский евродепутат Фульвио Мартушелло от Европейской народной партии, крупнейшей фракции, друг експремьера Италии Сильвио Берлускони.

Стоит указать, что Фульвио Мартушелло и Джанна Ганча являются авторами письма, в котором содержится попытка убедить украинскую власть не принимать законопроект №5600, чтобы "предотвратить крах важнейших секторов украинской экономики".

Ни один из авторов письма до сих пор не занимался судьбой Украины, по крайней мере в положительном смысле. Джанна Ганча - представительница открыто пророссийской крайне правой партии "Лига", а Фульвио Мартушелло наиболее известный сотрудничеством с диктаторскими режимами. Впрочем, он однажды проводил событие, связанное с Украиной, выступая против предоставления Киеву макрофинансовой помощи.

Подразделение по наблюдению за выборами Европарламента (DEG) прислало Мартушелло предупреждение из-за его поездки на выборы в Казахстане.

Текст, подписанный сопредседателем DEG Дэвидом Макалистер, утверждает, что евродепутат нарушил правила DEG и "любое будущее неофициальное наблюдение за выборами, даже если оно не сопровождается заявлениями в СМИ ... приведет к немедленному прекращению его участия в предстоящих официальных делегаций из вопросам наблюдения за выборами ".

Мартушелло сначала отрицал факт получения им предупреждения.

Он также отказался отвечать на дальнейшие вопросы, например, почему правительство Казахстана заплатило за его визит.

Источник в DEG также заявил: "Макаллистер попросил DEG внести Мартушелло в черный список, но секретариат не смог сделать это по техническим причинам, поскольку Мартушелло публично не заявил, что был в миссии Европарламента, находясь в Казахстане".

Подробно о лоббизме украинских олигархов евродепутатами читайте в статье "Евродепутаты на продажу: как политики в ЕС становятся лоббистами украинских олигархов"

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