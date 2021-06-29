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Лукашенко дав пораду майбутньому президенту Білорусі: каже, бережи імідж

Вівторок, 29 червня 2021, 19:27
Лукашенко дав пораду майбутньому президенту Білорусі: каже, бережи імідж

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко звернувся зі словами настанови до молоді, яка, як він запевняє, одного разу очолить країну, і порадив їй берегти імідж.

Джерело: виступ Лукашенка перед білоруськими випускниками, який показав пролукашенківський телеграм-канал "Пул першого"

Пряма мова: "Хтось із вас буде стояти замість мене на цьому місці. І готуватися треба до цього. Будете - не будете, треба готуватися. Тому вчіться у першу чергу думати про майбутнє країни і бережіть свій імідж, бережіть своє обличчя. Знаєте, у студентів я багато-багато років навчався більше ніж ви. І у нас, і у вас завжди була приказка: спочатку студент працює на залікову, а потім вона на нього...

Ви сьогодні формуєте своє обличчя, свій імідж. Зробіть так, щоб, сформувавши його, він завтра працював на вас".

Деталі: Також Лукашенко не забув похвалитися, як вчився "на відмінно" у суворих вчителів.

Нагадаємо: Лукашенко вже 25 років очолює Білорусь. На останніх виборах екзит-поли показали перемогу його суперниці від опозиції Світлани Тихановської, але Лукашенко від них відмахнувся і киває на підконтрольну йому центральну виборчу комісію, яка дала перемогу йому. Проти опозиції він почав масові репресії. Багатьох кинув за грати.

Західний світ відповів на таку поведінку санкціями проти режиму Лукашенка.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкопрезидентБілорусь
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