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Лукашенко дал совет будущему президенту Беларуси: говорит, береги имидж

Вторник, 29 июня 2021, 19:27
Лукашенко дал совет будущему президенту Беларуси: говорит, береги имидж

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко обратился со словами напутствия к молодежи, которая, как он уверяет, однажды возглавит страну, и посоветовал ей беречь имидж.

Источник: выступление Лукашенко перед беларусскими выпускниками, которое показал пролукашенковский телеграм-канал "Пул первого"

Прямая речь: "Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте. И готовиться надо к этому. Будете – не будете, надо готовиться. Поэтому учитесь в первую очередь думать о будущем страны и берегите свой имидж, берегите свое лицо. Знаете, у студентов я много-много лет учился больше чем вы. И у нас, и у вас всегда была поговорка: сначала студент работает на зачетку, а потом она на него…

Вы сегодня формируете свое лицо, свой имидж. Сделайте так, чтобы, сформировав его, он завтра работал на вас".

Детали: Также Лукашенко не преминул похвастаться, как учился "на отлично" у строгих учителей.

Напомним: Лукашенко уже 25 лет возглавляет Беларусь. На последних выборах экзит-полы показали победу его соперницы от оппозиции Светланы Тихановской, но Лукашенко от них отмахнулся и кивает на подконтрольную ему центральную избирательную комиссию, которая дала победу ему. Против оппозиции он начал массовые репрессии. Многих бросил за решетку.

Западный мир ответил на такое поведение санкциями против режима Лукашенко.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкопрезидентБеларусь
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