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Бойовики підвищують тарифи на комунальні послуги

Вівторок, 29 червня 2021, 19:44

Угруповання "ЛНР" слідом за "ДНР" з 1 липня підвищує тарифи на житлово-комунальні послуги для населення.

Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на бойовиків

Деталі: Встановлене зростання тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг для населення, "бюджетних організацій" і суб'єктів господарювання.

Так, на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій максимальна величина зростання тарифів – 33%; послуги з поводження з твердими побутовими відходами - 50%; на послуги з централізованого опалення - 16%; на централізоване постачання гарячої води - 20%.

З 1 липня зміняться тарифи для населення і за спожиту електроенергію. Ціни збільшаться в середньому на 12 чи 21 копійку за 1 кВт/год в залежності від обсягів споживання.

Крім цього, на 4% підвищується ціна на газ для теплопостачальних підприємств, проте тарифи на природний газ для населення і суб'єктів господарювання залишаються незмінними.

Нагадаємо: Минулого тижня про підвищення тарифів повідомили бойовики з "ДНР".

Там зазначали, що діятимуть тарифи на водопостачання - 21,20 руб. за кубометр, на послугу централізованого опалення - 12,51 руб. за кв.м. на місяць, на гаряче водопостачання - 65,82 руб. за кубометр, на е / е - 1,20 і 1,63 руб. в залежності від обсягів.

Теми: Донбасокупаціятарифи


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