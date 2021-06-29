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Боевики повышают тарифы на коммунальные услуги

Вторник, 29 июня 2021, 19:44

Группировка "ЛНР" вслед за "ДНР" с 1 июля повышает тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на боевиков

Детали: Установлена максимальная величина роста тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг для населения, "бюджетных организаций" и субъектов хозяйствования.

Так, на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий — 33%; услуги по обращению с бытовыми отходами — 50%; на услуги по централизованному отоплению — 16%; на централизованное снабжение горячей водой — 20%.

С 1 июля изменятся тарифы для населения и за потребленную электроэнергию. Цены увеличатся в среднем на 12 или 21 копейку за 1 кВт / ч в зависимости от объемов потребления.

Кроме этого, на 4% повышается цена на газ для теплоснабжающих предприятий, однако тарифы на природный газ для населения и субъектов хозяйствования остаются неизменными.

Напомним: На прошлой неделе о повышении тарифов сообщили боевики из "ДНР".

Там посчитали, что будут действовать тарифы на водоснабжение – 21,20 руб. за кубометр, на услугу централизованного отопления – 12,51 руб. за квадратный метр в месяц, на горячее водоснабжение – 65,82 руб. за кубометр, на э/э – 1,20 и 1,63 руб, зависимо от объемов .

Темы: Донбассоккупациятарифы


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