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В Естонії зіпсувалися 68 тисяч доз вакцини, які мали подарувати іншим країнам

Вівторок, 29 червня 2021, 20:21

Понад 68 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, призначених для пожертви іншим країнам, стали непридатними через підвищення температури в холодильній камері Департаменту здоров'я Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Міністр здоров'я і праці Танель Кійк повідомив про те, що для розслідування того, що сталося буде створено спеціальну комісію. Він сказав, що даний випадок дуже серйозний, при цьому вакцина не була призначена для використання всередині країни, тому процес вакцинації від коронавірусу не постраждає.

Кійк підкреслив, що мова йде про нову будівлю і нові морозильні приміщення, в які Департамент здоров'я переїхав у 2017 році, тому, за його словами, інцидент з виходом системи охолодження з ладу став повною несподіванкою.

"Вранці 25 червня співробітник Департаменту здоров'я виявив, що в холодильних камерах підвищена температура. Температура підвищувалася з 22 червня. Про це повинно було прийти повідомлення. Невідомо, чому воно не прийшло", - повідомила заступниця міністра Марі-Анні Хярма.

За її словами, велика частина зіпсованої вакцини - це AstraZeneca, але були і вакцини, призначені для державного плану імунізації.

"В даний час у Департаменту здоров'я є дуже невелика кількість вакцин для державного плану вакцинації. Департамент здоров'я шукає рішення, щоб впоратися з можливим дефіцитом", - сказала Хярма.

Підтверджений збиток становить 1,15 млн євро, але ця сума може зрости. 

Нагадаємо, в середині червня Естонія заявила, що подарує Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу та готова надати ще стільки ж. 

Теми: Естоніякоронавірусвакцинація


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