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В Эстонии испортились 68 тысяч доз вакцины, которые должны были подарить другим странам

Вторник, 29 июня 2021, 20:21

Более 68 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, предназначенных для пожертвования другим странам, стали непригодными из-за повышения температуры в холодильной камере Департамента здоровья Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Министр здоровья и труда Танель Кийк сообщил о том, что для расследования случившегося будет создана специальная комиссия. Он сказал, что данный случай очень серьезный, при этом вакцина не была предназначена для использования внутри страны, поэтому процесс вакцинации от коронавируса не пострадает.

Кийк подчеркнул, что речь идет о новом здании и новых морозильных помещениях, в которые Департамент здоровья переехал в 2017 году, поэтому, по его словами, инцидент с выходом системы охлаждения из строя стал полной неожиданностью.

"Утром 25 июня сотрудник Департамента здоровья обнаружил, что в холодильных камерах повышена температура. Температура повышалась с 22 июня. Об этом должно было прийти уведомление. Неизвестно, почему оно не пришло", — сообщила заместитель министра Мари-Анне Хярма.

По ее словам, большая часть испортившейся вакцины — это вакцина AstraZeneca, но были и вакцины, предназначенные для государственного плана иммунизации.

"В настоящее время у Департамента здоровья есть очень небольшое количество вакцин для государственного плана вакцинации. Департамент здоровья ищет решения, чтобы справиться с возможным дефицитом", — сказала Хярма.

Подтвержденный ущерб составляет 1,15 млн евро, но эта сумма может вырасти. 

Напомним, в середине июня Эстония заявила, что подарит Украине 100 000 доз вакцины от коронавируса и готова предоставить еще столько же.

Темы: Эстониякоронавирусвакцинация


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